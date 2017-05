"Le Soir": Sojusznicy nie usłyszeli od Trumpa zapewnień o solidarności

Komentator gazety Jurek Kuczkiewicz pisze, że wielu krytyków amerykańskiego prezydenta musiało być rozczarowanych jego pobytem w Europie. Dziennik ocenia, że jego długa podróż dyplomatyczna, a zwłaszcza przystanek w Brukseli, gdzie Trump spotkał się z przywódcami NATO przebiegła bez wpadek.

"Nie było kontrowersyjnego tweeta, fałszywego gestu czy krępującej pomyłki. Relacje ludzi, którzy spotkali się z Donaldem Trumpem lub asystowali przy rozmowach z jego udziałem, są doskonale zbieżne: dyskusje z prezydentem USA okazały się serdeczne, jeśli nie przyjazne, szczere i konkretne, co pozwoliło na prawdziwą wymianę poglądów" - opisuje Kuczkiewicz.

Zwraca jednak uwagę na niskie oczekiwania ze strony Europejczyków, którzy, mając prawo "spodziewać się najgorszego", odetchnęli z ulgą, gdy nie stało się nic nadzwyczajnego. Czy to wystarczy, by uznać wizytę za sukces? - pyta "Le Soir".

Zdaniem Trumpa jest tak bez wątpienia - odpowiada gazeta, wskazując, że dzięki dobrej wizycie zagranicznej prezydent USA będzie mógł odbudować pozycję w kraju. "Wszędzie był przyjmowany ze specjalnym szacunkiem należnym przywódcy wolnego świata bez obciążeń dla prestiżu swego urzędu, jakich doświadcza we własnym kraju" - wskazuje belgijski dziennik. Kuczkiewicz pisze, że Amerykanie są na to bardzo wyczuleni, a doradcy Trumpa uznali, że zagraniczna podróż to najlepsze antidotum na jego słabnącą pozycję polityczną w kraju i pogarszający się wizerunek publiczny.

Nie jest jednak jasne, czy był to sukces również dla Europejczyków - uważa Kuczkiewicz. "Brak zniewag to już postęp, ale nie na tyle duży, by odbudować trwałą relację (między UE a krajami europejskimi). Trump oczywiście wysłuchał swoich rozmówców, ale oni nie usłyszeli od niego zapewnień ani nawet precyzyjnych deklaracji w najważniejszych obecnie sprawach: porozumienia paryskiego (ws. walki ze zmianami klimatu), handlu międzynarodowego i przede wszystkim uznania zasady solidarności jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, na której opiera się Sojusz Północnoatlantycki" - pisze komentator "Le Soir".

Kuczkiewicz zwrócił uwagę, że amerykański prezydent użył ostrych słów, gdy zarzucał partnerom USA w NATO, że przeznaczają zbyt małą część PKB na obronność, i wskazywał, że mają dług wobec amerykańskich podatników. Jednocześnie zauważa, że choć zarzut został wyrażony w szorstki sposób, to to samo mówił poprzednik Trumpa, Barack Obama.

Belgijski dziennik podsumowuje, że dotychczas żadne z działań czy decyzji obecnego amerykańskiego prezydenta nie potwierdziło obaw, które sam wywołał. "Kontakt został nawiązany, ale jest zbyt wcześnie, by mówić, że komunikacja działa" - pisze "Le Soir".

"Trump nie nawiązał wprost do art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego"

Prasa USA odnotowuje, że na szczycie NATO Donald Trump nie nawiązał wprost do artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. „Trump zawiódł NATO” – pisze w artykule redakcyjnym „New York Times”. W podobnym tonie utrzymany jest artykuł „Washington Post”.

„Zamiast potwierdzić wprost zobowiązanie do obrony wzajemnej (...) Trump ganił członków (NATO) za niedotrzymanie obietnic wydawania 2 proc. PKB na wojsko” – zwraca uwagę „NYT”. Gazeta dodaje, że „były też oznaki, iż Trump i sojusznicy nadal nie zgadzają się, jeśli chodzi o Rosję, co jest bardzo niepokojące wobec coraz większej liczby pytań o rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie (w USA) w 2016 roku”.

Zdaniem „NYT” „obsesja” Trumpa na punkcie wydatków sojuszników na cele wojskowe „umacnia wrażenie, że postrzega on NATO w istocie jako porozumienie transakcyjne, a nie jako niekwestionowanej wagi sojusz, który utrzymuje pokój od 70 lat i którego wartości nie można mierzyć w dolarach i centach”.

„Co w niego wstąpiło, żeby tak źle traktować sojuszników Ameryki” – pyta „NYT” i podkreśla, że państwa NATO to w większości demokracje z prężnymi wolnymi rynkami, państwa, które pomagają Stanom Zjednoczonym trzymać wrogów na dystans, m.in. w Afganistanie.

Sprawa jest tym istotniejsza – dodaje dziennik – w świetle „entuzjastycznego ściskania się Trumpa z niezliczonymi autokratami, w tym z Władimirem Putinem i królem Arabii Saudyjskiej”. „NYT” pisze w tym kontekście o „wprawiającej w zakłopotanie dychotomii”.

Zdaniem „NYT” zobowiązanie Trumpa wobec NATO i amerykańskiej tradycji przywództwa „w znacznej mierze pozostają w zawieszeniu”, a gdyby prezydent zrzekł się obu, „nikt nie byłby bardziej szczęśliwy niż Władimir Putin”.

Także „Washington Post” zwraca uwagę, że w przemówieniu na szczycie NATO Trump nie zadbał o jasność w kwestii zobowiązania do obrony wzajemnej.

Zdaniem gazety Trump rozwiał wszelkie iluzje, że udał się do Europy by poprawiać relacje – nie potwierdził wprost zobowiązania do obrony wzajemnej, a ganił sojuszników za niedostatecznie duże wydatki na cele wojskowe.

„Washington Post” pisze, że Trump „pozostawił europejskich przywódców wyraźnie niespokojnych” i że niektórzy z nich (gazeta nie pisze, którzy) "otwarcie ubolewali z powodu różnic zdań ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach handlu, klimatu i najlepszego sposobu przeciwstawienia się Rosji”.