Białoruś: Łukaszenka tworzy rządowy monitoring

O podpisaniu 25 maja przez szefa państwa dekretu nr 187 "O republikańskim systemie monitoringu bezpieczeństwa publicznego" informuje w piątek służba prasowa prezydenta. Jak głosi komunikat, dokument przewiduje rozbudowanie sieci istniejących w kraju kamer i utworzenia na ich bazie "scentralizowanego systemu monitoringu" w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Zadaniem systemu będzie kontrolowanie bezpieczeństwa, by "zapewnić porządek publiczny, profilaktykę, ujawniać przestępstwa i naruszenia prawa oraz im zapobiegać, poszukiwać osoby, które się ich dopuściły, a także osoby zaginione, by zapobiegać sytuacjom nadzwyczajnym i je eliminować". W tym celu zostaną zastosowane oprogramowanie i specjalne czujniki, które umożliwią zapisywanie poszczególnych wydarzeń. Ma również powstać archiwum monitoringu, dzięki któremu można będzie wyszukać niezbędne dane. System ma również informować "państwowe instytucje systemu bezpieczeństwa o wystąpieniu zdarzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo publiczne". Jak głosi komunikat, prawo do otrzymywania tych informacji będą również miały "inne podmioty, zgodnie z ich kompetencjami".

Zgodnie z dekretem, instytucją "koordynującą działalność organów państwowych i innych struktur w trakcie tworzenia, funkcjonowania i korzystania z systemu monitoringu" będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W kwietniu minister spraw wewnętrznych Ihar Szuniewicz w rozmowie z portalem TUT.by wyjaśniał, że powstanie "centrum, które skupi wszystkie dyżurne służby instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, zdrowie, itd.". - Będzie tam dyżurna służba MSW, Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, pogotowia, wojsk ochrony pogranicza, Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) i innych resortów – mówił Szuniewicz. Zapowiadał wówczas utworzenie "globalnego systemu monitoringu – kamer, sieci do przesyłania danych" - do którego ma zostać włączonych ok. 7 tys. działających już przy różnych obiektach na Białorusi kamer.

- Wszystko to będzie spływać do jednego centrum, gdzie operatorzy będą rejestrować różne naruszenia prawa itp. i przekazywać informacje do stosownych struktur. Takie systemy istnieją w wielu krajach i pozwalają na zaoszczędzenie sił i środków przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i szybkości reagowania – przekonywał szef MSW.

TUT.by przypomina, że operatorem systemu ma być przedsiębiorstwo państwowe lub "solidna firma prywatna", a koszt jego utworzenia wyniesie ok. 100 mln dol.