Estonia wydala dwóch rosyjskich dyplomatów

Foto: By Aleksander Kaasik (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Narwie Dmitrij Kazionnow i konsul Siergiej Surgajew muszą opuścić Estonię - poinformowało estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Strona estońska nie podała żadnych powodów tej decyzji.