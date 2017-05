Donald Trump i Shinzo Abe zgodni w sprawie kontynuowania presji na Koreę Północną

Trump spotkał się z Abem przed rozpoczęciem szczytu siedmiu najbardziej rozwiniętych krajów świata G7 w Taorminie na Sycylii.

"Prezydent Trump i premier Abe zgodzili się, że ich zespoły będą współpracowały w celu zaostrzenia sankcji wobec Korei Płn., włączając w to zidentyfikowanie i objęcie sankcjami podmiotów służących wsparciem programowi rakiet balistycznych i programowi nuklearnemu Korei Płn." - podał Biały Dom.

"Zgodzili się także, by dalej zacieśniać sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Japonią i rozwijać zdolności każdego z tych krajów do odstraszania i obrony przed zagrożeniami ze strony Korei Płn." - dodano w komunikacie.

Jak relacjonuje agencja Kyodo, między Trumpem i Abem była pełna zgoda, by współpracować z innymi krajami w celu denuklearyzacji Korei Płn. Podkreślili obaj, że Chiny, które są głównym politycznym i gospodarczym sojusznikiem władz w Pjongjangu, mają tu do odegrania ważną rolę. Zgodzili się także, że zagrożenie ze strony Korei Płn. rośnie - przekazał członek japońskiej delegacji uczestniczący w rozmowach.

Źródła japońskie poinformowały też, że uzgodniono podejmowanie wspólnych działań na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ we współpracy z Koreą Płd.

Abe powiedział Trumpowi, że dialog z Rosją jest ważny w kontekście poradzenia sobie z takimi wyzwaniami jak Korea Płn. i Syria, a amerykański przywódca się z nim zgodził - przekazał japoński dyplomata.

Abe podkreślił także, że dialogu z Koreą Płn. nie można wznowić, dopóki kraj ten kontynuuje prowokacyjne działania takie jak próby balistyczne. Ostatnia z nich została przeprowadzona w niedzielę, pocisk spadł do Morza Japońskiego.

"To duży problem, to problem na skalę światową i w pewnym momencie zostanie rozwiązany. Możecie na to liczyć" - powiedział amerykański prezydent podczas spotkania z Abem.

Korea Północna kontynuuje program jądrowy i próby rakietowe mimo zakazujących tego rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodowych sankcji. Władze w Pjongjangu zapowiadają też budowę międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), która byłaby zdolna dosięgnąć terytorium USA i przenosić głowicę nuklearną.

Rosnące zagrożenie ze strony komunistycznej dyktatury uważane jest za jedno z głównych wyzwań dla Trumpa w dziedzinie bezpieczeństwa - zauważa Reuters. Trump w przeszłości deklarował, że powstrzyma Koreę Płn. przed wyprodukowaniem rakiety ICBM; zdaniem ekspertów Pjongjang może tego dokonać przed 2020 rokiem.

Spotkanie przywódców USA i Japonii, zaplanowane na pół godziny, trwało blisko godzinę. Ponad połowę czasu poświęcono na problem Korei Płn. - podał cytowany przez Kyodo urzędnik.

Dwudniowy szczyt G7 rozpoczął się w piątek i potrwa do soboty.