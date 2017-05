Bronisław Komorowski: Histeryczne wystąpienie Beaty Szydło

Beata Szydło wystąpił podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla szefa MON. Premier mówiła m.in. o zamachu w Manchesterze. Wskazała, że "bezpieczna Polska to wielkie zadanie i nie wolno go wykorzystać do bieżącej politycznej awantury, nie wolno tego robić, bo spokój i bezpieczeństwo obywateli nigdy nie może być zakładnikiem politycznego cynizmu".

"Dlatego chcę powiedzieć o tym, co jest dla nas fundamentalne, co dziś, szczególnie po wydarzeniach, które miały miejsce w Manchesterze, po kolejnym ataku terrorystycznym, kiedy zginęli niewinni ludzie" - mówiła premier. Wskazała, że zamachowcy uderzyli w niewinnych ludzi, w tym w dzieci.

"Chcecie się na to zgodzić, chcecie doprowadzić do tego, by Polska była bezbronna? Dzisiaj ta debata nad wotum nieufności wobec ministra obrony jest przede wszystkim debatą nad stanem bezpieczeństwa Polski. Tak, my to bezpieczeństwo z dnia na dzień odbudowujemy i nie dopuścimy do tego, żeby polskie dzieci nie mogły bezpiecznie pójść do klubu, do szkoły czy na plac zabaw. Nigdy się na to nie zgodzimy" - oświadczyła premier.

Szydło mówiła także o szantażu ze strony Unii Europejskiej. Premier zapowiedziała, że nie będzie na to zgody. - Nie będziemy uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit. My chcemy pomagać ludziom, a nie elitom politycznym - powiedziała.

Czy te słowa można odebrać jako próbę wyjścia Polski z Unii Europejskiej? - Nie sądzę, żeby można było wysuwać aż tak daleko idące wnioski - odpowiedział w TVN24 Bronisław Komorowski. - Proszę zwrócić uwagę na to, jaka była zasadnicza różnica reakcji pani premier Wielkiej Brytanii, pełnej godności, spokoju wystąpienie, które miało obywatelom dodać wiary w to, że mimo zamachu (...), państwo brytyjskie działa, czuwa, tylko działa i rozwiązuje problem - dodał były prezydent.

- Muszę to powiedzieć z prawdziwą przykrością - wystąpienie pani premier to było wystąpienie histeryczne, niemerytoryczne, niedodające poczucia jakiegoś spokoju i poczucia pewności siebie Polski i Polaków, tylko straszące Polaków problemami, które w naszym kraju nie występują. Tam u pani May widziałem wystąpienie damy stanu, tu o żadnej damie nie było mowy - powiedział Komorowski.

Więcej: TVN24