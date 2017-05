Niemcy: Angela Merkel wątpi w niezawodność USA i apeluje o jedność Europy

Angela Merkel

Foto: AFP

Kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas niedzielnego wystąpienia na wiecu wyborczym w Monachium wyraziła wątpliwość co do niezawodności USA jako partnera i zaapelowała do krajów Unii Europejskiej o zachowanie jedności.