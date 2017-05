Rosyjska prasa: Zbigniew Brzeziński był przeciwnikiem ZSRR, bo pochodził z Polski

"Społeczeństwo rosyjskie ogółem, nawet w porównaniu z radzieckim, nie jest obeznane z zachodnią myślę polityczną. Zna dosłownie kilka nazwisk i to nie w związku z ich wartością, a przez wykorzystywanie ich w propagandzie" - zauważa w "Nowej Gaziecie" politolog Gleb Pawłowski. Wskazuje, że "Brzezińskiego zaczęto uważać za głównego autora planu rozbicia ZSRR, a potem i Rosji, co absolutnie nie odpowiada rzeczywistości".



Pisząc o postrzeganiu Brzezińskiego w Rosji, Pawłowski ocenia: "Mamy do czynienia z odbiciem ważnej postaci w mętnej wodzie naszej opinii publicznej, która szuka demonów i złoczyńców i której niepokój budzą ci, którzy chcą zaszkodzić Rosji". Zauważa też, że wraz ze śmiercią Brzezińskiego "rosyjska partia paranoi geopolitycznej straciła sakralnego wroga".



Wysokonakładowa "Komsomolskaja Prawda" wybija w tytule opinię politologa i amerykanisty Władimira Olewicza, który nazywa Brzezińskiego "wrogiem godnym szacunku". Inny cytowany przez gazetę politolog Aleksandr Domrin z moskiewskiej Wyższej Szkoły Gospodarki (WSzE) określa Brzezińskiego jako "rusofoba do kwadratu". A jednak - pisze "Komsomolskaja Prawda - "nie można malować +starego Zbiga+ jedną barwą, a Rosję on, jak się wydaje, nawet na swój sposób lubił".



"Moskowskij Komsomolec" uważa, iż Brzeziński łączył w sobie "antykomunizm z rusofobią Polaka, który utracił ojczyznę", i ocenia, że był on zwolennikiem twardej linii zarówno wobec ZSRR, jak i wobec "nowej Rosji, czy to jelcynowskiej, czy putinowskiej".



Zdaniem "RBK" na działania Brzezińskiego, takie jak "wsparcie dysydentów w ZSRR i Europie Wschodniej za cenę pogorszenia stosunków między Moskwą a Waszyngtonem, wpływ miało jego polskie pochodzenie". Gazeta ocenia, że stanowisko, jakie zajmował Brzeziński np. w sprawie wojny na Bałkanach czy - za rządów Borysa Jelcyna w Rosji - w sprawie wojny w Czeczenii, "sprzyjało tworzeniu w Rosji jego wizerunku jako +zajadłego rusofoba+". Brzeziński jednak "nim nie był, jego troską było jedynie amerykańskie przywództwo na świecie, również jako gwarancja niepodległości Polski" - wskazuje "RBK".



Brzeziński "rzeczywiście był zdeklarowanym przeciwnikiem ZSRR" - pisze w artykule redakcyjnym dziennik