Moskwa: Potępiamy próby rakietowe Korei Północnej

- Jednocześnie wzywamy partnerów, z którymi współpracujemy, o wykazanie się powściągliwością, także wobec aktywności wojskowej w tym regionie - powiedział Titow, którego wypowiedź przytacza agencja RIA-Nowosti.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (w poniedziałek rano czasu lokalnego) Pjongjang dokonał kolejnej w ostatnich tygodniach próby rakietowej. Zdaniem wywiadu południowokoreańskiego testowana była rakieta krótkiego zasięgu Scud, która została wystrzelona w kierunku wschodnim z rejonu miasta Wonsan na wschodnim wybrzeżu Korei Płn., po czym przeleciała około 450 km i spadła do Morza Japońskiego. Informacje te potwierdziła armia USA.

Była to już trzecia próba rakietowa Korei Płn. w ciągu trzech tygodni. Poprzednie dwa testowane pociski to rakiety średniego i dalekiego zasięgu. We wszystkich trzech przypadkach Pjongjang obwieścił sukces.

Kolejna próba rakietowa Korei Płn. spotkała się z potępieniem ze strony Japonii, która twierdzi, że pocisk spadł w jej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Japońskim.

Biały Dom oświadczył, że o próbie został poinformowany prezydent Donald Trump, a prezydent Korei Południowej Mun Dze In zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Władze północnokoreańskie kontynuują program jądrowy i próby rakietowe, mimo zakazujących tego rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodowych sankcji. Zapowiadają też budowę międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), która byłaby zdolna dosięgnąć terytorium USA i przenosić głowicę nuklearną.