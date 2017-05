"FT": Szczyt G7 obnażył dyplomatyczny rozziew między USA i partnerami

Foto: AFP

Szczyt G7 na Sycylii obnażył dyplomatyczny rozziew między USA i ich partnerami, a także nie pozwolił rozwiać wątpliwości co do intencji prezydenta Donalda Trumpa w sprawie klimatu i handlu - pisze brytyjski dziennik "Financial Times".