Beata Mazurek o wynikach ekshumacji gen. Bronisława Kwiatkowskiego

W poniedziałkowym wydaniu dziennik "Fakt" napisał, że w trumnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, znaleziono szczątki jeszcze siedmiu innych osób.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik w rozmowie z PAP potwierdziła informacje członków rodzin gen. Kwiatkowskiego, że "w jego trumnie znalazły się szczątki innych osób".

Mazurek przytoczyła wypowiedzi polityków PO o ekshumacjach ofiar katastrofy smoleńskiej. - Chciałabym przypomnieć państwu kilka cytatów, Grzegorz Schetyna, który mówił tak: "ekshumacje to spektakl, a nie badanie przyczyn katastrofy"; Ewa Kopacz: "ekshumacje mają za zadanie udowodnić tezę Antoniego Macierewicza, oni przez 6 lat oszukiwali, grali na nieszczęściu", Krzysztof Brejza: "To gra trumnami, to gra o charakterze politycznym" - mówiła Mazurek.

- Ja chciałabym, żebyście państwo zadali pytanie dzisiaj politykom PO: czy rzeczywiście państwo PO zdało egzamin? Czy rzeczywiście zdało egzamin, kiedy pani premier zapewniała nas o tym, że przy identyfikacji zwłok dokonano należytej staranności? Czy są w stanie zweryfikować albo przeprosić za te słowa, które wspomniałam? - pytała rzeczniczka PiS.

Mazurek oceniła, że cała sytuacja jest "przykra, bolesna dla rodzin ludzi, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej". - To jest jednocześnie sytuacja, która pokazuje jedno, że naszym zadaniem i naszym celem, celem przede wszystkim prokuratury jest rzeczywiście przeprowadzenie ekshumacji w taki sposób, żeby odpowiedziała czy próbowała odpowiedzieć na pytanie, jaka była przyczyna katastrofy smoleńskiej - mówiła posłanka. - To pokazuje jedno - państwo PO, pomimo zapewnień ich polityków, w tej kwestii egzaminu absolutnie nie zdało - podkreśliła rzecznik PiS.

Mazurek pytana o głos rodzin, które sprzeciwiają się ekshumacjom odpowiedziała, że obowiązkiem państwa polskiego jest wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do katastrofy smoleńskiej. - Ja rozumiem ból tych, którzy tych ekshumacji nie chcą, natomiast są też tacy, którzy tego chcą, ale niewątpliwe jest to, że ekshumacje pokazują, że państwo PO pomimo zapewnień egzaminu nie zdało i opinię publiczną kłamało - stwierdziła Mazurek.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób - w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria.