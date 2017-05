Chiny wzywają Koreę Płn. do stworzenia warunków do rozmów

Foto: AFP

Po przeprowadzeniu w nocy z niedzieli na poniedziałek przez Koreę Północną próby z rakietą krótkiego zasięgu Chiny wezwały Pjongjang do nienaruszania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz stworzenia warunków do powrotu do rozmów ws. zażegnania kryzysu.