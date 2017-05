Beppe Grillo chce praw wyborczych dla 16-latków

Ruch Pięciu Gwiazd "będzie walczył o zagwarantowanie pełnych praw wyboraczych obywatelom od 16 roku życia" - zapowiedział Grillo. Obecnie we Włoszech prawo udziału w wyborach do parlamentu mają 18-latkowie, ale by głosować w wyborach do Senatu trzeba mieć 25 lat. Zdaniem Grillo to "nieakceptowalny anachronizm".

Włoski parlament pracuje obecnie nad zmianami w prawie wyborczym przed wyborami, które odbędą się wiosną. Postulat obniżenia wieku w którym można wybierać senatorów do 18 lat zgłaszała już wcześniej Partia Demokratyczna.

Grillo zwrócił uwagę, że obecnie głos młodych ludzi we Włoszech nie jest dostatecznie słyszany - osoby w wieku 18-24 lat stanowią zaledwie 8 proc. populacji, a dodatkowo są pozbawione prawa wyboru senatorów. "Więc ich głos mniej znaczy" - przekonuje Grillo.

Lider Pięciu Gwiazd łączy ten fakt z wysokim bezrobociem wśród młodych (obecnie wynosi 35 proc.).

Obecnie 16-latkowie mogą brać udział w wyborach w Austrii, w niektórych niemieckich landach i w jednym szwajcarskim kantonie.

O obniżeniu wieku wyborczego mówił też lider Ligi Północnej Matteo Salvini, który przekonywał, że młodzi "są dziś lepiej poinformowani i bardziej zaangażowani w życie publiczne" niż byli w przeszłości.