Kreml liczy, że odwołanie szefa FBI nie wpłynie na relacje USA-Rosja

"Financial Times": Waszyngton oszołomiony dymisją szefa FBI

- Jest to suwerenna decyzja prezydenta USA, która absolutnie nie ma i nie powinna mieć żadnego związku z Federacją Rosyjską - powiedział Pieskow w trakcie codziennego briefingu dla mediów.

- Mamy nadzieję, że to w żaden sposób nie wpłynie na stosunki Rosja-USA - podkreślił przedstawiciel Kremla.

Prezydent USA niespodziewanie zwolnił Comeya ze stanowiska szefa FBI po konsultacji z prokuratorem generalnym USA Jeffem Sessionsem. W liście do Comeya Trump oświadczył, że nie jest on już "zdolny do skutecznego kierowania FBI".

Administracja Trumpa dała do zrozumienia, że powodem zwolnienia były pomyłki Comeya popełnione w czasie prowadzenia od lipca ub. roku śledztwa w sprawie używania przez demokratyczną kandydatkę do prezydentury Hillary Clinton prywatnego serwera w korespondencji mailowej obejmującej poufne materiały rządowe. Clinton kilkakrotnie oskarżała Comeya o przyczynienie się do jej porażki w wyborach.