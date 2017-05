Krzysztof Łapiński został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta

"Panie ministrze bardzo się cieszę, mamy tę nominację. Cieszę się z tego, że wchodzi pan dzisiaj do grona moich najbliższych współpracowników znowu, bo przecież znamy się od wielu lat i pracowaliśmy już ze sobą" - zwrócił się do Łapińskiego prezydent.

"Jestem też wdzięczny panu ministrowi za podjęcie tej decyzji, ważnej decyzji życiowej, decyzji o zmianie miejsca służby dla Rzeczpospolitej. To z całą mocą chcę podkreślić, że pan minister służy Rzeczpospolitej, służy naszym rodakom od lat, ostatnio w polskim Sejmie, a teraz, dziś, rozpoczyna pan swoją służbę dla Rzeczpospolitej w Kancelarii Prezydenta, tutaj, jako jeden z najbliższych współpracowników głowy państwa" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że podjęcie obowiązków w Kancelarii Prezydenta przez Łapińskiego związane było także z decyzją o złożeniu przez niego mandatu poselskiego. "Jednocześnie mam nadzieję, że pańscy wyborcy tę decyzję rozumieją i że przyjmują ją z akceptacją, jako że służyliśmy zawsze Rzeczpospolitej postrzegając ją tak samo i w jakimś sensie mogę powiedzieć, że pańscy wyborcy, to także zapewne w większości moi wyborcy" - powiedział Duda.

Podkreślił, że Łapiński będzie go teraz wspierać "swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami". "Jest pan człowiekiem nie tylko doskonale przygotowanym do wypełniania roli ministra w Kancelarii Rzeczpospolitej, ale ma pan też i konieczne doświadczenie" - dodał.

Łapiński: prezydent na 100 proc. złoży wniosek ws. referendum konstytucyjnego

Łapiński zapytany w radiu ZET na ile prezydent Duda jest zdeterminowany, żeby złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum ws. konstytucji, odparł: "Na 100 procent - moim zdaniem (...) To wynika z tej mocnej zapowiedzi, która padła 3 maja".

Prezydent powiedział podczas uroczystości 3 maja, że chce, aby w sprawie konstytucji w przyszłym roku, gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło się referendum, w którym naród powinien wypowiedzieć się na temat przyszłości ustrojowej swojego państwa, m.in. co do roli prezydenta, Sejmu, Senatu.

"Jest pełna determinacja do tego, żeby ten projekt doprowadzić do końca, oby to było z dobrym efektem, oby w tym referendum wzięła udział duża liczba obywateli" - podkreślił Łapiński.

Dodał, że zamierzeniem prezydenta jest, aby pojawiło się kilka pytań dot. ważnych i istotnych kwestii ustrojowych. Jak mówił, prezydent ma pomysł na "pewne zagadnienia", ale - jak wskazał - chce rozpocząć debatę z Polakami, żeby to właśnie oni najpierw powiedzieli, o co warto ich zapytać.

"Żeby nie było tak, że Polacy dostają coś już gotowego i mogą tylko powiedzieć tak lub nie, żeby to też uruchomiło pewną energię społeczną Polaków - obywatelską(...), żeby poczuli, że ich głos jest ważny" - zaznaczył Łapiński.

Powiedział, że Polacy będą mogli zgłaszać swoje pomysły jednostkowo, ale też przez różne organizacje społeczne, polityczne i obywatelskie. Pytania, które się pojawią będą podstawą do opracowania tych referendalnych.

Łapiński zapytany, czy prezydent pójdzie do referendum z jakimś konkretnym pomysłem na konstytucję, odpowiedział: "W toku dyskusji, czy w toku debaty, która będzie trwała, prezydent zaznaczy, co jego zdaniem jest ważne w ustroju Polski, o co warto się zapytać - z taką sugestią, że może warto to wprowadzić".

Łapiński był również pytany, czy po objęciu funkcji rzecznika prasowego prezydenta, zrezygnuje z członkostwa w PiS. "Nie ma takiej konieczności" - powiedział. Według niego byłoby to odebrane, jako "jakaś taka demonstracja". "Nie chcę żadnych demonstracji, powiewania szabelką" - podkreślił.