Wiceminister Jarosław Zieliński: Bez zarzutów dla protestujących wylegitymowanych 16 grudnia przed Sejmem

Wiceminister odpowiadał na pytania posłów PO Andrzeja Halickiego i Jana Grabca ws. postępowania policji wobec uczestników demonstracji Komitetu Obrony Demokracji, która odbyła się przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia 2016 r.

Wiceszef MSWiA podkreślił, ze żadna z demonstrujących tej nocy osób nie była zatrzymana. Jak przypomniał, policja prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie wobec 87 osób. - W stosunku do 87 spośród 101 wylegitymowanych osób zachodzą przesłanki, że dopuściły się czynów zabronionych - dodał Zieliński.

- Do 62 z 87 osób, wobec których istnieje uzasadniona podstawa do skierowania wniosków do sądu o ukaranie, wysłano wezwania do stawiennictwa w komendzie policji. Natomiast wobec 25 osób, ze względu na ich miejsce zamieszkania, zwrócono się o pomoc prawną do właściwych jednostek policji - dodał.

Wiceminister poinformował, że prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów w stosunku do ośmiu innych osób, które zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych. - Żadna z nich nie była wylegitymowana podczas zgromadzenia przed Sejmem - powiedział Zieliński. Jak dodał, przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. znieważenia operatora kamery i naruszenia nietykalności osobistej.

16 grudnia 2016 r. posłowie opozycji zablokowali mównicę w sali plenarnej Sejmu. Był to protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby oraz planowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.