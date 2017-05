Korea Pólnocna: Parlament wysłał do Kongresu USA list w sprawie sankcji

Foto: AFP

Północnokoreański parlament wysłał, co - jak podkreśla agencja Associated Press - jest rzadkością, list do Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu, żeby zaprotestować przeciwko nowemu pakietowi sankcji nałożonych na reżim w Pjongjangu.