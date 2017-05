MSZ potępia próbę rakietową przeprowadzoną w niedzielę przez KRLD

Korea Pólnocna: Parlament wysłał do Kongresu USA list w sprawie sankcji

Jak głosi komunikat MSZ, "działania władz w Pjongjangu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju w regionie oraz międzynarodowego systemu nieproliferacji i kontroli zbrojeń".

Resort spraw zagranicznych wzywa władze KRLD do zaprzestania prowokacyjnych działań, stanowiących pogwałcenie przez Pjongjang jego zobowiązań międzynarodowych oraz postanowień licznych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucji 2321 z 30 listopada 2016 roku.

MSZ zachęca także władze północnokoreańskie do powrotu do dialogu i prowadzenia pokojowej, opartej na wzajemnym zaufaniu polityki zagranicznej. "Jesteśmy gotowi do wspierania starań na rzecz budowy trwałego bezpieczeństwa i stabilności w regionie" - podsumowano w komunikacie.

Korea Północna wystrzeliła w niedzielę rano (czasu lokalnego) pocisk balistyczny, który przeleciał ok. 800 km i spadł do Morza Japońskiego - poinformował sztab generalny armii Korei Południowej. Nie udało się jeszcze ustalić typu pocisku; według źródeł amerykańskich nie był to pocisk międzykontynentalny (ICBM).

Pocisk wystrzelono z bazy wojskowej w Kusong, w prowincji Pjongan Północny, położonej na północny zachód od stolicy Korei Północnej - Pjongjangu. W tym samym miejscu przeprowadzono 12 lutego br. próbę z rakietą Pukguksong-2 (KN-15).

Do próby odniósł się także rzecznik prasowy Białego Domu Sean Spicer. Potwierdził on zobowiązanie do dbania o bezpieczeństwo kluczowych sojuszników USA w regionie: Korei Południowej i Japonii. Spicer dodał, iż niezadowolenie Rosji może, według prezydenta, wynikać z faktu, iż północnokoreański pocisk spadł bliżej Rosji niż Japonii. Podkreślił także, że kolejna próba rakietowa powinna być sygnałem dla wszystkich krajów, by zwiększać sankcje wobec reżimu.

W związku z wystrzeleniem rakiety nowy prezydent Korei Południowej Mun Dze In zwołał w niedzielę posiedzenie rady bezpieczeństwa narodowego.

Niedzielny test był pierwszym od czasu objęcia urzędu przez Mun Dze Ina. W odróżnieniu od swej poprzedniczki Park Geun Hie, opowiada się on nie tylko za naciskami, ale i za dialogiem z Pjongjangiem aby nakłonić go do rezygnacji z programu rakietowego i nuklearnego.

Z kolei premier Japonii Shinzo Abe wyraził w niedzielę wobec dziennikarzy stanowczy protest przeciwko tej próbie i podkreślił, że stanowiła ona pogwałcenie rezolucji ONZ.