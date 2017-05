Nowoczesna o referendum w Nieporęcie: presja ma sens

Adam Szłapka

Foto: rp.pl

Presja ma sens - tak politycy Nowoczesnej odnieśli się do wyniku referendum w Nieporęcie ws. metropolii warszawskiej. Zaapelowali też do samorządowców podwarszawskich gmin, by ci nie wycofywali się z decyzji o przeprowadzeniu referendum dotyczącego metropolii.