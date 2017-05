Francja/ Premierem w rządzie Macrona został Edouard Philippe

Philippe był od kilku dni uznawany przez media za najbardziej prawdopodobnego kandydata na szefa rządu, a rozgłośnia RTL podała już w piątek, że zostanie on premierem, miało bowiem dojść w tej sprawie do porozumienia Macrona z jednym z liderów Republikanów, byłym premierem Alainem Juppe.

Sam Juppe, z obozem którego związany jest Philippe, zdementował te doniesienia, ale media nadal uważały, że mer Hawru zdystansuje rywali rozważanych na stanowisko premiera.

Innym poważnym kandydatem na szefa rządu był - według francuskich mediów - Richard Ferrand, były deputowany Partii Socjalistycznej, a od października 2016 roku sekretarz generalny ruchu Macrona La Repulique En Marche (Republika naprzód - REM).

Zgodnie z konstytucją, prezydent stoi we Francji na czele państwa i rządu; cieszy się swobodą w mianowaniu szefa rządu i członków gabinetu, ale by efektywnie rządzić rząd potrzebuje poparcia większości parlamentarnej. W środę do dymisji podał się dotychczasowy rząd z premierem Bernardem Cazeneuve'em na czele. W czerwcu we Francji odbędą się wybory parlamentarne.