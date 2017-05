Hillary Clinton zajmie się działalnością w nowo powstałej organizacji

"Ostatnie miesiące spędziłam na rozważaniach, spacerach w lesie oraz z rodziną (…). Ten rok nie jest taki, jak go sobie wyobrażałam, ale wiem, że cały czas walczę o bardziej życzliwą, zintegrowaną Amerykę o dużym sercu. Naprzód!" - napisała na twitterze Clinton.

.@IndivisibleTeam @swingleft @ColorOfChange @EmergeAmerica @runforsomething @GovHowardDean This year hasn't been what I envisioned, but I know what I'm still fighting for: a kinder, big-hearted, inclusive America. Onward!