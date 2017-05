Korea Płd.: Nowy prezydent odwiedzi USA w czerwcu

Exit poll: Mun Dze In zwycięzcą wyborów prezydenckich

Decyzja w sprawie wizyty Muna w USA zapadła po spotkaniu doradcy prezydenta ds. zagranicznych Czung Uj Junga i dyrektora ds. Azji Wschodniej amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Matta Pottingera - podał do wiadomości rzecznik Muna Jun Jong Czan.

Według rzecznika Czung i Pottinger potwierdzili wspólny cel Seulu i Waszyngtonu, którym jest doprowadzenie do "całkowitego pozbycia" się północnokoreańskiej broni nuklearnej, a także zadeklarowali korzystanie "ze wszystkich metod, łącznie z sankcjami i dialogiem", by do tego doprowadzić. Obie strony zgodziły się, że dialog z Koreą Płn. może mieć miejsce "w odpowiednich warunkach".

Data i dalsze szczegóły spotkania prezydentów mają zostać doprecyzowane. - Przygotujemy szczyt, by mógł stać się okazją dla obu przywódców do rozwinięcia ich osobistych stosunków i przyjaźni - powiedział rzecznik prezydenta Korei Płd.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że Mun zapowiada łagodniejsze podejście do Korei Płn., podczas gdy administracja amerykańska nie odrzuca konfrontacji zbrojnej z reżimem.