Silvio Berlusconi: Emmanuel Macron to miły pan z ładną mamą

- Emmanuel Macron to 39-letni chłopiec z dużym doświadczeniem zawodowym, ale przede wszystkim z ładnie wyglądającą mamą, która opiekowała się nim, gdy był jeszcze dzieckiem - powiedział Silvio Berlusconi. Były premier Włoch nie powiedział wprost, że w ten sposób wypowiada się na temat Brigitte Macron, żony prezydenta Francji.

Temat związku Emmanuela Macrona i jego żony był szeroko komentowany przez media na całym świecie. Brigitte Macron jest starsza od swojego partnera o 24 lata. Para poznała się w szkole. Emmanuel był uczniem, a Brigitte nauczycielką języka francuskiego. Ślub wzięli w 2007 roku.

Krytyczne komentarze pod adresem swojej żony Macron skomentował w wywiadzie dla Le Parisien. - Jeśli to ja byłbym 20 lat starszy od swojej żony, nikt nawet nie pomyślałby, że nie mogę być dla niej odpowiednim partnerem. Ludzie mówią takie rzeczy tylko dlatego, że to moja żona jest starsza i dlatego ich zdaniem to może być niewiarygodne - powiedział prezydent-elekt.

Macron dostał ponad 66 proc. poparcia w wyborach prezydenckich we Francji.

Silvio Berlusconi jest obecnie w związku z Francescą Pascale, młodszą od siebie o 49 lat.