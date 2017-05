Andrzej Duda: w Polsce dokonywane są zmiany wynikające z decyzji obywateli

Prezydent podkreślił, że zmiany dokonywane dzisiaj w Polsce, dzieją się z decyzji obywateli Rzeczypospolitej. „I dokonuje ich władza wybrana w demokratycznych wyborach na czele ze mną, który jestem waszym prezydentem, bo wybraliście mnie” - powiedział Duda.

„Wierzę w to, że te zmiany, których teraz dokonujemy, zmiany, które są realizowane z nastawieniem na dobro zwykłego obywatela, zwykłego Polaka, zwykłej polskiej rodziny, które polegają na porządkowaniu państwa, które polegają na przywracaniu państwa jego mieszkańcom, obywatelom, wyrywaniu go z ręki jakiś elit, które nie wiadomo, w jaki sposób decydowały o wielu państwowych sprawach, tak że nie dało się ich dobrze prowadzić” - mówił Duda.

„Wierzę w to, że to będą także dobre lata i dobre zmiany dla państwa, dla Parczewa. Poczynając od 500 plus, a więc programu ukierunkowanego na rodziny, ale przede wszystkim poprzez to, aby nie było tego niesprawiedliwego, dramatycznego podziału, o którym ludzie często mówią, na Polskę A i Polskę B. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nie ma żadnych dwóch Polsk, jest jedna Polska, jedno polskie państwo, które musi się w sposób zrównoważony, równy rozwijać" - oświadczył prezydent.

Duda podkreślił, że ludzie w mniejszych miastach i małych miejscowościach zasługują na takie same warunki życia, jak w wielkich miastach. „Zasługują, żeby były miejsca pracy, infrastruktura. Zasługują na to, aby państwo miało ich sprawy na uwadze, aby wszędzie były żłobki i przedszkola, to, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania. To jest rozwój Rzeczypospolitej” – zaznaczył.

„Przyjechałem tutaj i pierwsze moje krótkie spotkanie z mieszkańcami Parczewa to było spotkanie jeszcze na stadionie. I pani mówi do mnie, +że się panu panie prezydencie w ogóle do takiego Parczewa naszego chciało przyjechać - dobrze, że pan przyleciał helikopterem panie prezydencie, bo my tu mamy takie drogi, że ciężko dojechać, to by pana wytrzęsło+” - relacjonował prezydent.

„To się właśnie musi zmienić - Parczew i inne miasta w tej części Polski zasługują na porządną infrastrukturę, bo dzięki temu można sprawnie funkcjonować, dzięki temu można dojechać do pracy, dzięki temu można realizować biznes” - dodał. Prezydent podkreślił, że rozwój infrastruktury to warunek do tego, żeby państwo rozwijało się w sposób zrównoważony i o to „wreszcie trzeba zadbać”.

„Cieszę się, że ta władza, którą państwo wybraliście w ostatnich wyborach parlamentarnych o te sprawy dba. Cieszę się, że wreszcie głośno się mówi, że będzie realizowana droga, która ma połączyć tutaj właśnie we wschodniej części naszego kraju północ z południem, że będzie realizowana Via Carpatia, bo ona jest tutaj niezwykle potrzebna” - podkreślił prezydent.

„Potrzebujemy takiej drogi, którą łatwo będzie można dojechać do państw bałtyckich, potrzebujemy takiej drogi, którą łatwo będziecie mogli państwo podróżować do Budapesztu i dalej do Bukaresztu, i dalej do Sofii, i dalej na południe Europy, do Grecji. Wszędzie tam, gdzie będziecie chcieli wy dojechać, ale też żeby można było tutaj łatwo dojechać do was, żeby tutaj mógł funkcjonować transport” - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent powiedział, że cieszy się ze zmniejszającego się bezrobocia. Przytaczał słowa burmistrza Parczewa, Pawła Kędrackiego, że w tym mieście, jeśli ktoś nie może znaleźć pracy, to „albo mu się nie chce, albo jest jakimś super specjalistą, że tutaj pracy znaleźć nie może, bo każdy inny tutaj pracę w tej chwili znajdzie”.

„Cieszę się, że w całej Polsce spada bezrobocie, ale to jest efekt dobrych i mądrych rządów, takie zjawiska nie biorą się znikąd. To stwarzanie warunków dobrych do prowadzenia działalności gospodarczej, poczucie stabilnej sytuacji, która pozwala często na odwagę, to także program 500 plus do tego się przyczynia” – powiedział prezydent.

Burmistrz Parczewa złożył prezydentowi życzenia z okazji przypadających we wtorek urodzin i imienin Andrzeja Dudy. „Panie Prezydencie wszystkiego najlepszego, spełnienia wszelkich zamierzeń, szczęść Boże” – życzył prezydentowi burmistrz Kędracki. Mieszkańcy odśpiewali „sto lat”, wręczyli prezydentowi kwiaty i prezent, regionalne ciasto sękacz oraz kosz lokalnych wyrobów. „Z całego serca dziękuję, 45 lat minęło” – powiedział prezydent.

Na zakończenie spotkania prezydent indywidualnie rozmawiał z mieszkańcami Parczewa, pozował z nimi do zdjęć, rozdawał autografy.