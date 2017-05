Warszawa: Przedstawiciele lewicy złożyli kwiaty pod kamieniem upamiętniającym manifestację robotników w 1904 roku

Foto: By Mateusz Opasiński (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Przedstawiciele środowisk lewicowych, m.in.: SLD, UP, PPS, Inicjatywy Polskiej, Zielonych, OPZZ, złożyli w poniedziałek kwiaty na Placu Grzybowskim pod kamieniem upamiętniającym manifestację robotników w 1904 roku. Politycy apelowali o jedność na lewicy.