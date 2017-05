Wujec: Prezydent nie ma wyczucia

Henryk Wujec we "Wstajesz i wiesz" skomentował niedzielny wywiad prezydenta dla TVP Historia.

Duda powiedział w nim m.in., że dziś "dzieci i wnuki zdrajców Rzeczpospolitej zajmują eksponowane stanowiska w różnych miejscach".

- Nie ma wyczucia zupełnie - skwitował były opozycjonista przypominając, że w szeregach Prawa i Sprawiedliwości są osoby z pezetpeerowską przeszłością, które aktywnie dla tej partii działały. Wujec dodał, że prezydent ma "tendencje do mówienia rzeczy nieprzemyślanych".

Gość programu pytany był również o słowa Emmenuela Macrona, który wśród sojuszników Marine Le Pen postawił w jednym rzędzie Orbana, Kaczyńskiego i Putina. - To powinno zaboleć reżim, to znaczy Kaczyńskiego i Orbana. Już Putina może do tego nie dołączajmy - stwierdził.

