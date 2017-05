Roman Giertych na Facebooku: 43 tysiące pomników Jarosława Kaczyńskiego

Giertych odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezesa PiS, który - odsłaniając pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich w Białej Podlaskiej - powiedział, że "każdy, kto jest polskim patriotą, musi być przekonany, że warto, by jego pomniki stały w różnych polskich miastach" (Giertych cytuje te słowa niedokładnie pisząc, że Kaczyński powiedział, iż "każdy polski patriota pragnie, aby w każdym polskim mieście stanął pomnik Lecha Kaczyńskiego").

"Wyobraziłem sobie już te szydercze głosy zdrajców, synów zdrajców i wnuków zdrajców, którzy z tej chwili Pana słabości do brata zrobią wielkie halo" - pisze Giertych wyliczając, że gdyby w każdym polskim mieście miał stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wówczas takich pomników musiałoby być 923.

"Dlatego potrzebne jest teraz Panu moje wsparcie w tych zbliżających się chwilach szydery i kpin. Ale najlepszą obroną jest atak i dlatego ja dzisiaj inicjuję wielki program budowy pomnika pana, panie prezesie w każdej polskiej wsi! Pomniki Lecha w mieście, a Jarosława na wsi! Program mój chciałbym nazwać 'Wieś Kaczyńskim stoi!'" - kpi były wicepremier dodając, że "pogada ze swoim klientem" i być może "załatwi fundusze europejskie na budowę" (to nawiązanie do faktu, że Giertych, jako adwokat, reprezentuje Donalda Tuska - red.).

Giertych wylicza, że gdyby jego plan udało się zrealizować wówczas w Polsce stanęłoby "ponad 43 tysiące pomników" Jarosława Kaczyńskiego. "W każdym z tych pomników ukrylibyśmy zapasy dla obrony terytorialnej (butelki z benzyną i broń białą). Z ust pana prezesa natomiast na całą wieś transmitowalibyśmy program radia O. Rydzyka (oczywiście z przerwą na ciszę nocną od północy do 4 nad ranem). W dłoniach pana prezesa umieścilibyśmy nadajnik telewizyjny, z którego leciałoby TVP Info (jakby się oglądalność zwiększyła!). Natomiast tego co byśmy zainstalowali w uszach nie mogę publicznie napisać, bo to ściśle tajne oczywiście" - ironizuje były wicelider LPR.

Na koniec Giertych - chcąc przekonać Kaczyńskiego do swojego pomysłu pyta, czy prezes PiS "nie chciałby zobaczyć swojego pomnika w Chobielinie, obok domu (Radosława) Sikorskiego".