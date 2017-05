Rosja: Wyrok ws. Aleksieja Nawalnego jest prawomocny

Sąd w Kirowie odrzucił apelację Aleksieja Nawalnego od wyroku 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok stał się tym samym prawomocny. Obrona opozycjonisty zapowiedziała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a sztab polityka - kontynuowanie jego kampanii wyborczej.