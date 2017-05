Gruzja nie wpuszcza "Nocnych wilków"

Foto: www.volganet.ru [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL 1.3 (www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html)], via Wikimedia Commons

MSW Gruzji potwierdziło, że motocykliści z rosyjskiego klubu "Nocne Wilki" nie są obecnie wpuszczani do kraju i podało, że motocykliści próbowali wjechać do Gruzji we wtorek. Według mediów ich przyjazd związany był ze świętem Dnia Zwycięstwa 9 maja.