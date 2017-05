Brytyjska polityk porównuje Islam do raka

Pochodząca z zachodniej Szkocji Caroline Santos odpowiadała na uwagę Robinsona (prawdziwe imię Stephen Yaxely-Lennon), który pochwalił się, że jego stronę na Facebooku odwiedziło 4 miliony internautów w przeciągu tygodnia.

"Państwo uczyniło go wrogiem - zobaczcie teraz, co się dzieje. Kiedy wreszcie państwo nauczy się słuchać osób przejętych rosnącym rakiem Islamu?" - napisała Santon, cytując tweet Robinsona.

The state made him an enemy-now look what's happened! ???? When will the state learn to listen to people affected by the growing cancer Islam? https://t.co/szTiT9BQI0