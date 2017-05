Niemcy: Zmarł były minister obrony NRD Heinz Kessler

Urząd ministra sprawował od 1985 roku aż do upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku. W 1993 roku skazano go na siedem i pół roku więzienia jako współodpowiedzialnego za zabijanie uciekinierów na granicy z RFN i Berlinem Zachodnim, ale ze względu na stan zdrowia odbył tylko część kary.

Kessler konsekwentnie odrzucał jakiekolwiek obciążanie go winą za te czyny i do końca bronił słuszności zasad ustrojowych NRD.

Kessler przyszedł na świat w 1920 roku w Lubaniu na Dolnym Śląsku, jego rodzice byli komunistami.

Po zmobilizowaniu do Wehrmachtu znalazł się na froncie wschodnim, gdzie latem 1941 roku przeszedł na stronę radziecką, by potem jako propagandzista Narodowego Komitetu Wolne Niemcy (NKFD) namawiać niemieckich żołnierzy do podobnego postępowania.

Po powrocie do Niemiec w 1945 roku był najpierw działaczem młodzieżowym w radzieckiej strefie okupacyjnej, a w 1950 roku rozpoczął służbę w zbrojnych formacjach NRD.

W 1956 roku został wiceministrem obrony, a pod koniec 1985 roku objął kierownictwo resortu, awansując jednocześnie na związany z tym stanowiskiem stopień generała armii.