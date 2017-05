Paweł Mucha: Prezydent Andrzej Duda ma inicjatywę w zakresie zmian konstytucji

Elżbieta Witek: Referendum to nie pomysł Andrzeja Dudy. To pomysł PiS

Prezydent powiedział podczas uroczystości w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, że chce, aby w sprawie konstytucji RP odbyło się w przyszłym roku - gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - referendum. Podkreślił, że naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, na temat m.in. roli prezydenta, Sejmu, Senatu.

Mucha odnosząc się do tej wypowiedzi podkreślił, że prezydent Andrzej Duda mówił, że referendum będzie "określeniem kierunków zmian, które powinny być przedmiotem dalszych szczegółowych ustaleń i prac jeśli chodzi o ostateczny kształt Konstytucji RP".

Według prezydenckiego urzędnika 20 lat obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej to czas, który pozwala "ewidentnie dostrzec niedoskonałości, jeśli chodzi o niektóre sformułowania, konkretne przepisy konstytucji z 1997 r.". Mucha zaznaczył przy tym, że ustawa zasadnicza ma wiele niedoskonałości, ale także z uwagi na upływ czasu w pewnych zakresach zdezaktualizowała się". Podkreślił, że obowiązująca konstytucja była przyjmowana w czasie, gdy Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej. - Mamy takich szczegółowych kwestii dużo więcej - dodał.

Mucha przypomniał, że prezydent w ubiegłym roku mówił m.in. o treści art. 69 konstytucji. - Wskazywał na kwestie związane z sytuacją osób niepełnosprawnych, ale w ogóle w sferze przepisów socjalnych. Jest wiele do poprawy jeśli chodzi o prawa socjalne gwarantowane treścią konstytucji - stwierdził. - Wreszcie w kwestiach szczegółowych związanych z kwestią ustroju politycznego także mamy świadomość niedoskonałości - przekonywał.

- Prezydent Andrzej Duda ma inicjatywę w zakresie zmiany konstytucji. Nie chce w tej kwestii narzucać, czy zamykać dyskusji, tylko chce wsłuchać się w głos m.in. obywateli i środowisk politycznych - tłumaczył Mucha. Prezydencki urzędnik podkreślił, że prezydent wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia referendum, "co do kierunków zmian, które są oczekiwane, co do treści konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej".

Duda "nie chce tutaj narzucać, czy zamykać dyskusji - rozpoczynając ją, tylko chce wsłuchać się w głos obywateli, środowisk politycznych i absolutnie wszystkich. Do takiej pogłębionej rozmowy - zaprasza" - mówił Mucha.

- Oczekiwanie prezydenta jest takie, że referendum będzie podsumowaniem tego pierwszego elementu wstępnego prac, to będzie wskazanie na to, jakie kierunki zmian wymagają dalszych prac, już związanych z konkretną inicjatywą potencjalnie legislacyjną - mówił wiceszef gabinetu prezydenta.

Mucha zapytany, czy premier Beata Szydło wiedziała o planach prezydenta, odpowiedział: - Oczywiście to jest tak, że prezydent ma inicjatywę w zakresie zmiany konstytucji - to wynika wprost także z rozdziału 12 konstytucji, tam gdzie się wskazuje uprawnione podmioty. Prezydent sam określa sposób realizacji tych kompetencji i myślę, że ta informacja wczoraj po raz pierwszy została przedstawiona w sposób bardzo przemyślany i związany także z kontekstem święta Konstytucji 3 Maja - ocenił. - Myślę, że premier znała oczywiście kontekst związany z dyskusją, która się toczy - wskazał Mucha.