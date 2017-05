Chorwacja: Kryzys polityczny. Będą wybory?

Petrov złożył dymisję, aby uniknąć odwołania go w drodze głosowania. Zażądała tego większość deputowanych po tym, gdy konserwatywna Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) premiera Andreja Plenkovicia, do ubiegłego tygodnia jego sojusznik w parlamencie, wystąpiła z taką inicjatywą. HDZ uznała, że parlamentowi powinien obecnie przewodniczyć jeden z dotychczasowych wiceprzewodniczących parlamentu należących do tej partii.

Jednak socjaldemokratyczna opozycja (SDP) i MOST powołując się na obowiązujące w Chorwacji prawo twierdzą, że wiceprzewodniczący z HDZ nie ma podstaw do objęcia stanowiska przewodniczącego parlamentu, ponieważ nie reprezentuje większości parlamentarnej. - Tak więc Chorwacja znalazła się ponownie w kryzysie parlamentarnym. Nie zamierzamy uczestniczyć w tym cyrku - oznajmił Davor Bernardić, który przewodniczy SDP.

MOST, mniejszościowy członek koalicji istniejącej do ubiegłego tygodnia, wystąpił z rządu po zdymisjonowaniu trzech ministrów reprezentujących tę partię. Zapoczątkowało to kryzys, który - według chorwackich mediów - może doprowadzić do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Plenković jednak zapewnia, że mimo utraty sojuszników wciąż kontroluje większość parlamentarną.

Minister finansów Zdravko Marić z ramienia HDZ wyszedł w czwartek pomyślnie z głosowania nad wotum nieufności wobec niego. W parlamencie liczącym 151 deputowanych 75 jego członków głosowało za wotum nieufności i 75 przeciwko, podczas gdy jeden wstrzymał się od głosu.

Jeśli dojdzie do upadku rządu, będzie to drugi kryzys w ciągu niespełna roku. Obecny rząd powstał w październiku 2016 r., po przyspieszonych wyborach parlamentarnych z 11 września.

W czerwcu 2016 roku rozpadła się poprzednia koalicja rządowa, w której skład wchodziły HDZ i MOST. Rządziła ona od stycznia 2016.