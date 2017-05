USA apelują o izolację Korei Północnej

Foto: AFP

Sekretarz stanu Rex Tillerson podczas spotkania z szefami dyplomacji dziesięciu państw należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wezwał do ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów dyplomatycznych z Koreą Płn.