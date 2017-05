Korea Płd.: Kandydat na prezydenta chce przytulać wyborców

Wybory prezydenckie odbędą się we wtorek. Lokalne media informują, iż głosowanie potrwa o dwie godziny dłużej niż poprzednie przed pięcioma laty i zakończy się o godzinie 20. Dłuższy czas oddawania głosów ma pozytywnie wpłynąć na frekwencję. Według dotychczasowych danych we wstępnej fazie wyborów, która odbyła się między 4 i 5 maja (tzw. early voting), swoje głosy oddało ponad 26 proc. uprawnionych, czyli 11 mln Koreańczyków. 31 mln obywateli będzie mogło głosować od godz. 6 rano we wtorek w 13 964 placówkach wyborczych na terenie kraju. Krajowa komisja wyborcza spodziewa się frekwencji na poziomie 80 proc.

Wstępne wyniki spodziewane są około godz. 2 w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego, czyli pod wieczór polskiego czasu. Zostanie wówczas sprawdzonych ok. 70-80 proc. wszystkich głosów. Dziennik "Korea Times" przypomina, że zwycięstwo byłej już prezydent Park Geun Hie zostało prawidłowo zapowiedziane przed godz. 21 po zakończeniu poprzedniego głosowania.

Ze względu na większą liczbę zgłoszonych w tym roku kandydatów, karty do głosowania są niemal dwa razy dłuższe niż w 2012 r. Wówczas siedem nazwisk kandydatów umieszczono na karcie o długości 15,6 cm, obecnie lista liczy 15 nazwisk i zajmuje 28,5 cm. Spowolni to proces liczenia, ponieważ maszyny będą w stanie przyjąć 190 większych kart na minutę, podczas gdy w 2012 r. liczyły w tempie 310 kart na minutę.

Lider sondaży Mun Dze In z Demokratycznej Partii Razem wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie podczas wstępnych wyborów organizując "darmowe przytulanie" dla wybranej grupy 22 wyborców. Policja została postawiona w stan gotowości, ponieważ przed spotkaniem w sieci anonimowy 26-latek groził, że zabije Muna podczas przytulania się do niego. Mężczyzna sam zgłosił się na policję w piątek tłumacząc, że zamieścił groźby w sieci jedynie dla zabawy - informuje "Korea Times".

Ujawniony w październiku 2016 roku wielki skandal korupcyjny doprowadził do odsunięcia od władzy prezydent Park Geun Hie, sparaliżował prace rządu w Seulu oraz wyprowadził na ulice miliony ludzi, którzy domagali się odejścia Park. Komentatorzy zwracają uwagę, iż nowego prezydenta czeka wiele problemów - m.in. decyzja o dalszym kształcie współpracy z USA; budowa systemu obrony THAAD mającym strzec Korei Płd. przed możliwym atakiem rakietowym ze strony Korei Płn.; ewentualny powrót do negocjacji z Pjongjangiem; rozwiązanie nieformalnych ekonomicznych sankcji wobec południowokoreańskich produktów w Chinach, które mszczą się za rozpoczęcie montażu THAAD na terenie Korei Płd.

Lokalne media podkreślają, że przed nowym prezydentem pozostają także wyzwania dotyczące niskiego przyrostu naturalnego w kraju, braku perspektyw zawodowych dla młodych ludzi oraz wszechobecna korupcja na wszystkich szczeblach biznesu.

Mun Dze In znalazł się na czwartkowej okładce magazynu "Time". W rozmowie z "Time" twierdzi, że doprowadzenie do zbliżenia obu Korei po siedmiu dekadach podziałów jest jego przeznaczeniem. "Północ i Południe były kiedyś jednym narodem, od 5 tysięcy lat dzielącym wspólny język i kulturę" - podkreśla Mun i dodaje: "W końcu ponownie się zjednoczymy".

Koreańskie media podkreślają, że przed poprzednimi wyborami prezydenckimi w Korei Płd. cztery lata temu "Time" na okładce umieścił Park Geun Hie. Określono ją wówczas jako "córkę przywódcy", nawiązując do faktu, że jej ojcem był wieloletni prezydent-dyktator Park Czun Hi. Podczas wyborów z 2012 r. Mun przegrał z Park walkę o najważniejszy urząd w państwie.

Lider sondaży obiecuje reformy wydatków publicznych, większą transparencję koncernów zwanych czebolami oraz lepszą dystrybucję pieniędzy w walce z nierównościami społecznymi. Podczas ostatnich dni kampanii podkreślał swoje bogate doświadczenie polityczne, a w poniedziałek spotkał się z wyborcami na placu Gwanghwamun w centrum Seulu, gdzie tygodniami protestowano przeciwko byłej prezydent.

W czasie kampanii kandydat konserwatystów z rządzącej obecnie Partii Wolności Korei Hong Dzun Pio ostrzegał przed "przejęciem władzy przez lewicę". Centrysta z Partii Ludowej i prywatnie przedsiębiorca An Czol Su powtarzał postulaty o kluczowej roli nauki i innowacji dla nowoczesnej Korei Płd. Ju Song Min z Partii Bareun, która powstała jako odłam partii rządzącej po skandalu z prezydent, mówił o "prowadzeniu narodu do cudownej przyszłości". Wreszcie kandydatka Partii Sprawiedliwości Sim Sang Dzung apelowała o "nową nadzieję dla obywateli".

Kampania wyborcza trwała 22 dni, zakończyła się w poniedziałek. Ostatnie sondaże publikowane przez dziennik "Hankyoreh" 2 maja dają poparcie oscylujące wokół 40 proc. dla Muna, 20 proc. dla Ana, 16 proc. dla Honga, 7 proc. dla Sim oraz 5 proc. dla Ju.