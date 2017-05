Gazeta Polska organizuje debatę "Państwo cyfrowe czy analogowe". Nie zaproszono nikogo z MC

Anna Streżyńska: Minister, która mówi, co myśli

Spotkanie dotyczące cyfryzacji państwa odbędzie się 10 maja w Centrum Prasowym Foksal. Wśród poruszanych tematów będą m.in.: "Rola strategicznych podmiotów infrastruktury państwa", "Bezpieczeństwo narodowe a nowoczesne rozwiązania - czy wszystko należy cyfryzować?" i "Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury państwa".

Wśród zaproszonych gości są: Michał Dworczyk z Ministerstwa Obrony Narodowej, Kazimierz Smoliński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Bogdan Rzońca i Sylwester Chruszcz z sejmowej Komisji Infrastruktury, prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marek Cichy i prezes KAPSCH Telematic Services Marek Cywiński.

Debata będzie dotyczyć cyfryzacji, jednak szybko zauważono, że wśród gości nie będzie nikogo z Ministerstwa Cyfryzacji. Od jakiegoś czasu mówi się o konflikcie między Anną Streżyńską a Antonim Macierewiczem. Minister cyfryzacji komentowała sprawę, mówiąc, że niektóre zadania nie powinny być przypisywane do ministerstwa obrony narodowej.

W rozmowie z Radiem ZET minister cyfryzacji powiedziała: "Mnie interesują sprawy gospodarcze. Bardzo często się nie zgadzam fundamentalnie z przyjętym podejściem do konkretnych rozwiązań gospodarczych, czy do konkretnych rozwiązań związanych z infrastrukturą, cyberbezpieczeństwem".

"To nie jest konflikt z Antonim Macierewiczem, to ludzie lubią o tym w ten sposób pisać, tylko konflikt o zasady, o podstawę podejścia do cyberbezpieczeństwa, które ma dwa oblicza, militarny i cywilny. Nie wszystko podlega resortowi obrony i i jest wiele takich zadań, które związane są z ochroną przeciętnego obywatela, które po prostu nie będą nigdy w gestii MON" - dodała.