Donald Trump nie chciał muzułmanów. Biały Dom usuwa dokument

W czasie kampanii prezydenckiej Donald Trump opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym opowiedział się za wprowadzeniem całkowitego zakazu wjazdu muzułmanów do Stanów Zjednoczonych. Oświadczenie zostało opublikowane kilka dni po masakrze w kalifornijskim mieście San Bernardino, gdzie 29-letnia Tashfeen Maliki i jej mąż, 28-letni Syed Rizwan Farook, zastrzelili 14 osób i ranili 21. Napastnicy zostali potem zabici w policyjnej obławie. Obydwoje byli muzułmanami.

- Dopóki nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego problemu i związanych z nim zagrożeń, nasz kraj nie może być ofiarą straszliwych ataków ze strony ludzi, którzy wierzą w dżihad - ocenił wówczas Donald Trump.

Jak się okazało, oświadczenie do dziś znajdowało się na stronie Trumpa z kampanii prezydenckiej. Rzecznika Białego Domu zapytała o to dziennikarka ABC Cecicile Vega. - Nie jestem świadomy tego, jakie treści znajdują się na tej stronie internetowej - odpowiedział Sean Spicer.

Rzecznik Białego Domu dodał, że intencją prezydenta "nie jest zakaz wpuszczania do kraju muzułmanów, ale posiadanie pewności, że osoby, które przyjeżdżają do USA, robią to z odpowiednich pobudek".

Kilka minut po konferencji prasowej oświadczenie Donalda Trumpa została usunięte ze strony internetowej.

Minutes after we asked the WH why the President's campaign website still called for a Muslim ban, it appears the statement was deleted. pic.twitter.com/1VzefJuoQF