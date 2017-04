Małgorzata Sadurska: Polska była przez osiem lat na kolanach Europy

Hollande wzywa Francuzów, by w II turze wyborów głosowali na Macrona

Macron w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika "Voix du Nord" powiedział m.in., że jeśli zostanie prezydentem, opowie się za sankcjami UE wobec Polski, która "naruszyła wszystkie zasady Unii". Macron udzielił wywiadu po spotkaniu w Amiens ze strajkującymi pracownikami zakładów Whirlpool, które zostaną zamknięte ze względu na przeniesienie produkcji do Łodzi. Macron podkreślił, że w ciągu trzech miesięcy po wybraniu go na prezydenta "podjęta zostanie decyzja w sprawie Polski". - Nie możemy tolerować kraju, który w UE rozgrywa różnice kosztów społecznych (kosztów pracy - PAP) i który narusza wszystkie zasady Unii - mówił.

- Chciałabym wierzyć, że to jest tylko retoryka wyborcza i tutaj grę odgrywają duże emocje, bo stwierdzenia typu: "nie można tolerować (...) kraju członkowskiego UE", albo "w ciągu trzech miesięcy podjęta zostanie decyzja w sprawie Polski" - to są słowa, powiedziałabym, bardzo delikatnie, ale niezręczne - mówiła Sadurska w TVP Info.

Także zdaniem rzecznika PO Jana Grabca były to "słowa niepotrzebne i słowa, które nie powinny paść". - Tłumaczyć się może tylko temperaturą kampanii wyborczej, która we Francji jest niezwykle gorąca, wkracza w decydującą fazę, ale z całą pewnością najpoważniejszy kandydat na fotel prezydenta Francji takich słów nie powinien wypowiadać - ocenił.

Według Grabca takie słowa padły również ze względu na słabą pozycję polskiego rządu na scenie międzynarodowej, spowodowaną m.in. przez naruszanie na terenie Polski "standardów demokratycznych". - Rząd, który nie potrafi szanować konstytucji własnego kraju, nie jest poważnie traktowany. To sprawia, że Polska staje się chłopcem do bicia i to jest bardzo zły prognostyk na przyszłość - ocenił Grabiec.

- Przez osiem lat Polska była praktycznie, można powiedzieć, na kolanach Europy - odparła Sadurska. - Dopiero w czasie obecnych rządów sytuacja Polski poprawiła się na scenie międzynarodowej - dodał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

- Dzisiaj warunki tworzenia działalności gospodarczej w Polsce, również podatki są znacznie niższe - warunki są znacznie lepsze niż we Francji. Dlatego sami Francuzi podejmują decyzję, żeby przenosić się do Polski - zaznaczył. Jaki przypomniał Polska ma obecnie najniższe bezrobocie w historii a rząd premier Beaty Szydło obniżył CIT z 19 do 15 proc. dla małych przedsiębiorców.