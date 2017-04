Chiny: Bombowce w stanie podwyższonej gotowości

Chińskie bombowce zostały postawione w stan podwyższonej gotowości 20 kwietnia - podaje CNN powołując się na przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Obrony.