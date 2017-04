HRW apeluje do Chin o uwolnienie uchodźców z Korei Północnej

Broniąca praw człowieka organizacja Human Rights Watch zaapelowała do władz Chin o uwolnienie ośmiu uchodźców z Korei Północnej, zatrzymanych w marcu. Jeśli zostaną odesłani do swego kraju, to mogą zostać poddani torturom - ostrzegła HRW.