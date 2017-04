Andrzej Duda cieszy się z deklaracji wydawania 2,5 proc. PKB na wojsko

- Żeby dobrze się rozwijać, trzeba sobie stawiać ambitne cele. Mnie ta deklaracja osobiście cieszy - powiedział prezydent w Mieście Meksyk. Duda przypomniał, że Polska dzisiaj realizuje zobowiązanie dotyczące wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB w ramach NATO. - Ale potrzeby polskiej armii są bardzo duże. Chcemy ją modernizować, a na to potrzebne są pieniądze - zaznaczył Duda.

- Dzisiaj chyba wszyscy rozumieją, że budowa architektury bezpieczeństwa i wzmacnianie polskiej armii jest jednym z najistotniejszych zadań, jakie stoją przed polskimi władzami - podkreślił prezydent. Jak dodał, zeszłoroczny szczyt NATO w Warszawie zakończył się dla Polski sukcesem, bowiem potwierdził decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu. - Zarówno jednostki wojskowe ze Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw NATO już są w naszym kraju obecne, tworzy się wielonarodowe dowództwo w Elblągu - zauważył.

- Z mojego punktu widzenia jednak najważniejszą kwestią jest to, byśmy sami umieli dbać o nasze bezpieczeństwo, byśmy mieli silną armię. Do tego potrzebne są wydatki i bardzo się cieszę, że ta deklaracja jest. Zresztą uzgodniliśmy ją z ministrem obrony narodowej, że stawiamy sobie taki cel, żeby to osiągnąć - podkreślił prezydent.

Duda ocenił, że ostatnie wyniki gospodarcze są "świetne". Doskonałą wiadomością, według prezydenta, jest uszczelnienie systemu VAT, co pozwoliło zwiększyć wpływy z tego podatku do budżetu o 40 proc. - Jeżeli będzie tak dalej realizowana przez rząd skuteczna polityka gospodarcza, to są możliwości, by wydatki na obronność zwiększać - powiedział Duda.

Stopniowe zwiększanie wydatków obronnych z obecnych 2 proc. PKB do 2,5 proc. w 2030 r. i latach następnych oraz zwiększenie maksymalnej liczebności wojska do 200 tys. żołnierzy, w tym 130 tys. zawodowych, przewiduje projekt zmian w ustawach przygotowany przez MON, który w piątek został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.