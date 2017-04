Andrzej Duda: Nie przesądzajmy, kto wygra we Francji

Centrysta Emmanuel Macron w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji zdobył 24,01 proc. głosów - wynika z oficjalnych rezultatów ogłoszonych w poniedziałek przez MSW. Szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen otrzymała 21,30 proc.

"Przede wszystkim decyzja, jeżeli chodzi o wybór prezydenta należy do Francuzów, to Francuzi decydują, kto będzie ich prezydentem w przyszłości. Pierwsza tura wyborów za nami, zostało wyłonionych dwóch kandydatów, którzy będą ze sobą rywalizowali w drugiej turze" - powiedział we wtorek w Mieście Meksyk prezydent Duda pytany przez dziennikarzy o wybory we Francji.

"Patrząc na ten wynik, który mamy dziś, absolutnie nie da się przesądzić, który z kandydatów wygra wybory" - ocenił prezydent.

Jak zauważył Francuzi dokonują "zdecydowanej zmiany, jeżeli chodzi o dotychczasową francuską scenę polityczną". "Ten tradycyjny podział na dwa największe bloki polityczne, jaki był, jaki jest jeszcze cały czas we Francji, gdzie byli zawsze socjaliści i centroprawica, złamał się w czasie tych wyborów. Ani jeden, ani drugi kandydat nie pochodzi z tych ugrupowań, a więc będzie nowy prezydent we Francji. Ale tak jak powiedziałem, decyzja należy do narodu francuskiego" - zaznaczył Duda.

"Mogę ze swojej strony powiedzieć tylko tyle, że jako prezydent Rzeczypospolitej będę czynił wszystko, żeby relacje polsko-francuskie, patrząc przez pryzmat mojej współpracy przyszłej z przyszłym prezydentem Francji, układały się jak najlepiej, będę tak się starał zawsze działać.