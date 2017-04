Z Marcinem Kierwińskim porozmawiamy o sytuacji w MON i przyszłości podkomisji smoleńskiej.

Marcina Dumę spytamy o to, co najnowsze sondaże mówią o sytuacji politycznej we Francji i w Polsce.

Z Piotrem Krysiakiem porozmawiamy o molestowaniu dzieci przez duchownych w Polsce i na Dominikanie.