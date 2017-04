PiS o zespołów kontrolnych dla MON: PO robi awanturę

„Kownacki mówi jedno, Morawiecki mówi co innego"

Rola dr. Wacława Berczyńskiego w rezygnacji rządu z kontraktu na Caracale oraz ewentualne nadużycia przy transporcie VIP-ów - m.in. tym sprawom miałyby przyjrzeć się dwa zespoły PO, które spróbują na własną rękę przeprowadzić kontrolę w MON i podległych mu instytucjach.

Posłowie PO planują na bieżąco dzielić się z opinią publiczną zdobytymi informacjami - nie wykluczają przy tym zawiadomień do prokuratury. O planach Platformy powołania zespołów napisała też w środę "Rzeczpospolita".

- Platforma robi awanturę za awanturą w sposób uwłaczający godności Sejmu, politykom PO nie chodzi o wyjaśnienie jakiegokolwiek problemu, oni awanturują się o sprawy, które dawno zostały wyjaśnione - powiedział PAP Michał Jach.

Poseł PiS dodał, że skandal z caracalami miał miejsce, ale w kontekście wyboru caracali przez Platformę. - Chcę przypomnieć, że na drugi dzień o wyborze caracala na śmigłowiec dla sił zbrojnych, to było w kwietniu 2015 roku, były premier Jerzy Buzek, ważny polityk PO, stwierdził, że to jest decyzja skandaliczna. A teraz Platforma usiłuje tutaj szukać dziury w całym - podkreślił poseł PiS. - To wielka hucpa i odwracanie kota ogonem - ocenił Jach.