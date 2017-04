Leszek Miller o sondażu Kantar MillwardBrown dla "Faktów" TVN i TVN24

"Po raz pierwszy od wyborów Platforma Obywatelska przed PiS" - pisze na Twitterze Miller.

No, no, no.... co mi tu do Brukseli z Polski podeslano.... Dzieki :-))))) Niech zyje gorszy sort! ;-) pic.twitter.com/C6iuoMQTuX — Adam Szejnfeld (@szejnfeld) April 26, 2017

"No, no, no.... co mi tu do Brukseli z Polski podesłano.... Dzięki :-))))) Niech żyje gorszy sort! ;-)" - tak z kolei sondaż skomentował europoseł PO Adam Szejnfeld. W kolejnym wpisie studził jednak nieco emocje.

"Tylko spokojnie. Przed nami jeszcze długi marsz i ciężka praca! Liczyć się będzie wynik w wyborach, a nie w sondażach" - napisał.

W sondażu przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" 31 procent badanych deklaruje, że zagłosowałoby na Platformę Obywatelską. 29 procent ankietowanych wskazało wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski.