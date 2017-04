Prezydent Filipin: Terytorialne spory o Morze Południowochińskie to nie problem

Komentarz Duterte padł podczas konferencji prasowej zwołanej w prezydenckiej rezydencji Malacanang z okazji oficjalnego powitania sułtana Brunei Hassanala Bolkiaha.

Według prezydenta obecnie czas nie sprzyja przypominaniu, że Filipiny wygrały z Chinami przed Trybunałem Arbitrażowym w Hadze sprawę o terytorialne roszczenia na Morzu Południowochińskim. - Werdykt nie przyznaje Filipinom prawa do spornych terenów - powiedział Duterte.

Obserwatorzy wielokrotnie krytykowali prezydenta za niedochodzenie filipińskich praw na podstawie werdyktu z 12 lipca ub.r. w zamian za obietnice umów gospodarczych gwarantowanych Manili przez Pekin.

Lokalna telewizja ABS-CBN informuje, że wstępny dokument podsumowujący ustalenia trwającego obecnie szczytu wspólnoty ASEAN w Manili nie wspomina o tym, że Filipiny wygrały w sądzie z Chinami. 20-stronicowa deklaracja przygotowana w imieniu przewodniczącego szczytu zawiera informacje o "dzielonych przez Filipiny poważnych obawach wyrażanych przez niektórych liderów odnośnie do ostatnich wydarzeń i eskalacji działań w regionie" oraz podkreśla wagę "pokoju, stabilności i swobody żeglugi" zachęcając wszystkich zaangażowanych w terytorialne spory do pokojowych rozwiązań.

Duterte odniósł się także do wniesionego na siebie oskarżenia do Międzynarodowego Trybunału Karnego. - Nie będę tracił czasu na czytanie zarzutów - powiedział. Skrytykował także amerykański dziennik "New York Times", który we wtorkowym komentarzu redakcyjnym określił prezydenta jako "człowieka, którego należy powstrzymać". - Najwyższy czas, by ich publikacje także zostały wstrzymane - skomentował Duterte po spotkaniu z sułtanem Brunei.

Znany z ostrego języka i niekonwencjonalnych posunięć Duterte objął władzę w czerwcu ub.r. Rozpoczął wówczas ostrą "walkę z przestępczością" wymierzoną w kartele narkotykowe, m.in. zezwolił policji i służbom bezpieczeństwa na stosowanie kary śmierci bez wyroku sądowego wobec handlarzy narkotyków. We wtorek filipiński prawnik zaskarżył Duterte przed MTK nazywając go "masowym mordercą".

Chiny uważają leżące na Morzu Południowochińskim Wyspy Paracelskie i archipelag Spratly za własne terytoria, z czego ma wynikać ich suwerenność nad znacznymi obszarami tego akwenu. Roszczeń tych nie uznają inne państwa regionu ani USA. Przez Morze Południowochińskie prowadzą ważne szlaki żeglugowe; ocenia się, że wartość transportowanych nimi towarów sięga 5 bln dolarów rocznie.

Prezydent Filipin jest gospodarzem 30. szczytu ASEAN trwającego do soboty w Manili.