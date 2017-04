Rodrigo Duterte zablokuje odnowienie koncesji dla krytykującej go telewizji /apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20170428/SWIAT/170428945/AR/0/AR-170428945.jpgPrezydent Filipin Rodrigo Duterte zamierza zablokować odnowienie koncesji dla krytykującej go telewizji ABS-CBN - podał lokalny serwis Rappler. Duterte zarzucił stacji "oszustwa" i powiedział, że w 2016 r. nie wyemitowano wyborczych spotów, za które pobrano opłaty. Artur Bartkiewicz



Duterte zapowiedział złożenie skargi na stację, na podstawie której parlament nie będzie musiał odnowić koncesji. Zarzuty prezydenta wobec ABS-CBN, wypowiedziane po konferencji prasowej na powitanie sułtana Brunei, zostały opatrzone w wulgaryzmy. Telewizja ABS-CBN stara się o odnowienie licencji na kolejne 25 lat. Nad gwarantującą to ustawą pracuje odpowiednia komisja parlamentarna. Licencja wygasa w 2020 r.

Kilka dni przed zapowiedzią zablokowania ABS-CBN Duterte podpisał ustawę przedłużającą koncesję konkurencyjnej stacji GMA Network.

ABS-CBN oraz dziennik "Philippine Daily Inquirer" krytykują postępowanie prezydenta. Pod koniec marca br. Duterte w publicznym wystąpieniu przestrzegł te media przed "mogącą wrócić do nich karmą" za nieuzasadnione słowa krytyki pod jego adresem.

- Inquirer, jesteś nic niewart, także ABS-CBN - jesteście publicznym śmieciem. Ktoś wam powinien powiedzieć: skur....yny, posuwacie się za daleko w swoich bredniach - skomentował w swoim stylu prezydent Filipin.

Stacja oraz dziennik odpierają zarzuty o stronniczość i podawanie nieprawdziwych informacji.

Duterte objął władzę w czerwcu 2016 r. Rozpoczął wówczas ostrą "walkę z przestępczością" wymierzoną w kartele narkotykowe, m.in. zezwolił policji i służbom bezpieczeństwa na stosowanie kary śmierci bez wyroku sądowego wobec handlarzy narkotyków.

We wtorek filipiński prawnik oskarżył Duterte przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, nazywając go "masowym mordercą". Prezydent odniósł się także do tego faktu słowami: - Nie będę tracił czasu na czytanie zarzutów.

