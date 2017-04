Chińskie okręty odwiedzą Filipiny

Rodrigo Duterte zbliża się do Chin i Rosji

Foto: AFP

Trzy chińskie okręty przypłyną w niedzielę do Davao na południu Filipin. Będzie to pierwsza wizyta chińskich jednostek na Filipinach od dekady - podał dziennik "South China Morning Post" na stronach internetowych. Obserwatorzy uważają, że to sygnał zacieśniania przez Filipiny więzów z Chinami i odchodzenia od sojuszu z USA.