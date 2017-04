Niemcy: Martin Schulz nie chce wydawać więcej na armię

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami akredytowanymi w Berlinie Schulz zapowiedział, że jego celem jest wygrana SPD w wyborach do Bundestagu i zdobycie przez niego fotela kanclerza Niemiec. - Chcę, by SPD wyszła z wyborów jako najsilniejsza partia, a sam chcę zostać kanclerzem - oświadczył niemiecki socjaldemokrata. Wybory do Bundestagu odbędą się 24 września.

Schulz zapewnił, że jeżeli zostanie szefem rządu, cechą polityki zagranicznej Niemiec będzie "wielka niezawodność". - To oznacza, że będziemy wypełniać wszystkie zobowiązania sojusznicze - podkreślił. Jak wyjaśnił, głównym celem Berlina będzie wzmocnienie Unii Europejskiej.

- Oczywiście jesteśmy silnym i niezawodnym członkiem NATO - zapewnił kandydat SPD na kanclerza. - Nie uważam natomiast, że w NATO ustalono, iż musimy koniecznie osiągnąć cel, jakim są wydatki na wojsko na poziomie 2 proc. PKB, co dla Niemiec oznaczałoby ogromne dodatkowe obciążenia - zastrzegł socjaldemokrata. - Jeżeli właściwie interpretuję (uzgodnienia), to powiedziano jedynie, że można dążyć do poziomu (2 proc. PKB) - wtrącił.

- Dodatkowe 20 mld lub nawet więcej w najbliższych latach na wojsko nie jest z pewnością celem, do którego dążyłby mój rząd - powiedział Schulz. Zastrzegł, że żołnierze Bundeswehry muszą być "rozsądnie wyposażeni", żeby mogli wypełniać postawione im zadania. - 20 mld więcej co roku doprowadziłoby do sytuacji, w której w centrum Europy stacjonowałaby uzbrojona po zęby armia. Nie uważam, że właśnie to powinno być priorytetowym celem niemieckiej polityki zagranicznej - powiedział Schulz. - Potrzebujemy nie spirali zbrojeń lecz propozycji rozbrojeniowych i większych inwestycji w zapobieganie konfliktom - dodał kandydat SPD. - Niemiecka socjaldemokracja zawsze stawiała na pierwszym miejscu rozbrojenie i prewencję. Tego możecie się spodziewać po kanclerzu Schulzu - zapowiedział.

Niemcy wydają obecnie na zbrojenie 1,2 proc. PKB. Kanclerz Angela Merkel i minister obrony Ursula von der Leyen deklarowały wielokrotnie, że celem Berlina jest podniesienie do roku 2024 wydatków na obronność do 2 proc. PKB, zgodnie z zaleceniami NATO.

Schulz na spotkaniu z dziennikarzami powiedział też, że warunkiem zniesienia sankcji wobec Rosji jest "całkowite wdrożenie" porozumienia z Mińska. - Jak długo umowa z Mińska nie jest zrealizowana, tak długo nie możemy dyskutować (o zniesieniu sankcji) - zaznaczył. W przeszłości politycy SPD, w tym były szef partii, a obecnie szef MSZ Sigmar Gabriel sugerowali, że sankcje można by znosić stopniowo, wraz z częściowymi postępami we wdrażaniu ustaleń z Mińska, dotyczących rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie.