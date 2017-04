Turcja: 7 tysięcy zabitych kurdyjskich wojowników od lipca 2015 roku

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Tymczasem Międzynarodowa Grupa Kryzysowa (ICG) uważa, że rzeczywista liczba zabitych kurdyjskich bojowników jest znacznie niższa od podawanej oficjalnie. Międzynarodowy think tank z siedzibą w Brukseli podaje, opierając się na własnych wyliczeniach, że od lipca 2015 roku państwo tureckie zlikwidowało ok. 1,1 tys. bojowników PKK. Ponadto w walkach z siłami kurdyjskimi zginęło w tym czasie blisko 900 członków sił bezpieczeństwa i co najmniej 392 cywilów.

Pod koniec lipca 2015 roku załamały się trwające od ponad dwóch lat rozmowy pokojowe między PKK a rządem w Ankarze. Od tego czasu tureckie siły bezpieczeństwa prowadzą zakrojoną na szeroką skalę operację przeciw PKK na południowym wschodzie kraju, zamieszkanym w większości przez ludność kurdyjską.

W toku trwającego od około 30 lat konfliktu kurdyjscy bojownicy walczyli początkowo o utworzenie w południowo-wschodniej Turcji własnego państwa, a później - po złagodzeniu żądań - o zwiększenie praw politycznych i kulturowych ludności kurdyjskiej.

Kurdowie, którzy nie mają swego państwa, ale mają własną rozwiniętą kulturę i język, stanowią ok. 20 proc. ludności Turcji. Są największą mniejszością narodową na Bliskim Wschodzie, liczącą - według różnych ocen - od 45 do 60 milionów ludzi, z czego 45 proc. mieszka na ziemiach tureckich.

Największą autonomię Kurdowie uzyskali na terenie północnego Iraku, gdzie powstał zalążek ich struktury państwowej.