Premier: Około 4 milionów zł na odbudowę domów w Syrii

- Podjęliśmy dziś decyzję, że będziemy realizować razem ze stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, księdzem profesorem Waldemarem Cisło kolejny projekt. To będzie odbudowa domów dla osób, dla rodzin w Syrii. Polski rząd przeznaczy około czterech milionów złotych na realizację tego projektu - powiedziała Beata Szydło.

"Rząd nie jest obojętny na cierpienie"

- Polski rząd nie jest obojętny na cierpienie nie jest obojętny na to, co dzieje się w tych regionach świata, w których toczą się działania wojenne i cierpią dzieci i kobiety - mówiła premier Beata Szydło.

- Ta pomoc humanitarna, którą my przeznaczamy kierowana jest przede wszystkim do nich. Naszym celem jest pomoc tym ludziom na miejscu - powiedziała Szydło.

- Ci ludzie nie chcą opuszczać swoich domów rodzinnych, ci ludzie chcą być tam, to jest ich ojczyzna oni potrzebują pomocy, chcą pokoju, chcą tam normalnie żyć. Naszym obowiązkiem jest pomoc tam na miejscu po to żeby po działaniach wojennych mogli uporządkować swoje życie a ci którzy ucierpieli dostali pomoc - dodała.

Jak mówiła polski rząd w 2016 r. przeznaczył cztery razy więcej pieniędzy na pomoc niż 2015 r. - W tym roku tych pieniędzy będzie jeszcze więcej - dodała premier.

Błaszczak: Mechanizmy relokacji uchodźców nie są rozwiązaniem

- Mechanizmy przymusowej relokacji imigrantów i uchodźców nie są rozwiązaniem - ocenił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem pomocy należy udzielać im na miejscu, aby mogli odbudowywać swoje domy i wrócić do normalnego życia.

- Na posiedzeniach Rady Unii Europejskiej ministrów spraw wewnętrznych, słyszę o propozycjach relokacji, a więc o tym, że Unia Europejska chciała by przyciągnąć kolejne fale migracji do Europy. Tymczasem kiedy rozmawiamy z ludźmi z Aleppo, słyszymy, że najbardziej oczekiwana pomoc, to pomoc na miejscu - powiedział Błaszczak na konferencji prasowej.

Szef MSWiA podkreślił, że polski rząd pomaga potrzebującym nie miejscu. - To są bardzo dobrze wydane pieniądze, które docierają do ludzi pokrzywdzonych. Pozwalają na to żeby ci ludzie mogli żyć w miarę normalnie, żeby mogli odbudować swoje domy - powiedział Błaszczak.

- Nie systemy przymusowej relokacji, tylko pomoc tym którzy tej pomocy potrzebują. To jest zadanie, które postawił sobie polski rząd i które realizujemy - dodał.